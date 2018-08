Da Bertolacci a Lapadula, da Favilli a Perin: lunga intervista concessa a Radio Sportiva dal ds del Genoa Giorgio Perinetti, che svela anche un indizio sul mercato dell'Inter. Le sue dichiarazioni.



FAVILLI - "Rientrerà oggi dalla tournée con la Juventus, domani potrà essere il giorno decisivo per riparlarne".



LAPADULA - "Ci è stato richiesto all'estero, ma anche diverse in Italia come Udinese, Bologna e Parma. Vedremo se potrà rimanere con noi".



BERTOLACCI - "Abbiamo fatto diverse trattative a centrocampo, Sandro sarà pronto a breve e c'è anche Hiljemark è rimasto. Siamo a posto così".



PERIN - "La Juventus si è mossa prima e meglio e lui è rimasto lusingato dall'interesse. I bianconeri hanno bisogno di due elementi per ruolo, quindi non è stata una scelta avventata".



MODRIC - "Per Modric all'Inter so che i nerazzurri sono molto ottimisti mentre a Madrid sono molto occupati... E ho detto tutto. Di certo sarebbe un acquisto fenomenale e un colpo ancora più clamoroso di Ronaldo. Con lui l'Inter sarebbe subito dietro alla Juventus".