Il ricongiungimento tra il Genoa e Diego Perotti è cosa quasi fatta.



Il 33enne trequartista argentino, appena svincolatosi dal Fenerbahce dopo una stagione contraddistinta da un brutto e lungo infortunio al tendine d'Achille, ha raggiunto l'accordo con il Grifone per tornare a vestire quella maglia già indossata tra l'estate 2014 e l'inverno 2016.



El Monito è atteso in città tra oggi e domani per sottoporsi alle visite mediche.