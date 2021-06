Nel senso che in campo la squadra dà l'impressione di non mollare mai e da una stagione all'altra riesce a risalire la corrente anche in condizioni che a un dato momento paiono disperate. Ma anche nel senso che, sul piano societario, impera un 'braccinismo' che pare fatto apposta per alimentare i più triti luoghi comuni sulla genovesità. Ciò che avviene a patto di dimenticare che il capitano di questa nave è un imprenditore irpino con residenza in Canton Ticino. Ma al di là di questi dettagli rimane, con ingiunzione a saldare entro 45 giorni le spettanze. Si tratta di due doppiette, poiché due contenziosi hanno trovato decisione in data 8 dicembre 2020 e sono firmati dal giudice monocratico portoghese José Luis Andrade, mentre gli altri due portano la data del 23 febbraio 2021 e sono firmati dal giudice monocratico olandese Roy Vermeer.Nell'accordo stipulato al momento della cessione, le società concordano una clausola sell on fee, ossia di diritto a una percentuale sul futuro trasferimento del calciatore. Questa clausola stabilisce che, nel caso di cessione per un prezzo superiore a 1.624.996 euro, il Belgrano ha diritto al 10% sulla cifra eccedente. Fra le clausole fissate nell'accordo ce n'è una che stabilisce l'obbligo del Genoa di versare il dovuto entro 10 giorni dal momento in cui il Genoa ricevesse il pagamento dal terzo club, ossia quello che avesse acquisito i diritti di Romero dalla società rossoblu. E nel caso di mancato rispetto di quel termine di 10 giorni, il Belgrano sarebbe stato in diritto di incassare l'intero importo a esso dovuto. Data questa premessa, bisogna passare ai dettagli della cessione dei diritti sul calciatore completata dal Genoa con la Juventus in data 12 luglio 2019. Si tratta di un trasferimento da 26 milioni di euro, con pagamento spalmato in tre annualità e rate mensili: 8,7 milioni di euro durante la stagione 2019-20, 8,6 milioni di euro durante la stagione 2020-21 e 8,7 milioni di euro durante la stagione 2021-22. Facendo base su quella cifra di 26 milioni, e portando in detrazione gli 1.624.996 euro indicati nell'accordo stipulato il 3 marzo 2018, la cifra su cui calcolare il 10% di sell on fee in favore del Belgrano è 24.375.004 euro. Dunque alla società argentina spettano 2.437.500 euro.E poiché il Genoa non rispetta i tempi di pagamento pattuiti, scatta da parte del Belgrano la richiesta di versare in unica soluzione i 2.437.500 euro più gli interessi di mora.A essa il Genoa replica ammettendo di non avere pagato (lo farà in tutti e quattro i procedimenti), ma si appella a un'interpretazione sulla modalità dei versamenti al Belgrano che tenga conto dello scadenzario di rate incassate dalla Juventus. L'argomento è che le spettanze del Belgrano vanno versate sulla base degli incassi mensili per le rate. E poiché le rate versate fino al momento in cui viene avviato il contenzioso in sede Fifa sono le 9 della stagione 2019-20, secondo la società capitanata da Enrico Preziosi la cifra oggetto di disputa sarebbe 707.500 euro.. Nel senso che dà ragione alla società rossoblu relativamente al fatto che non siano da versare al Belgrano in unica rata i 2.437.500. Ma al tempo stesso ricalcola l'ammontare di quelle rate e la cifra totale rifacendosi al contenuto della circolare Figc in materia, ossiaLa circolare in questione afferma che la società debitrice sia tenuta a versare con la prima rata il 20% della cifra pattuita da versare per la singola annualità, più 8 rate mensili che equivalgano ciascuna al 10% della cifra rimanente.E poiché alla data del 8 dicembre 2020 risultavano non pagate tutte le rate maturate fra il 31 agosto 2019 e il 31 ottobre 2020,entro 45 giorni la cifra di 1.138.312,50 euro più il 5% di interessi.. L'accordo fra le due società per il trasferimento del calciatore in Italia è definito il 6 agosto 2019 sulla base di 2,7 milioni di euro da versarsi in due rate: 1,35 milioni di euro entro il 31 ottobre 2019 e 1,35 milioni di euro entro il 31 luglio 2020. Risultato: stando a ciò che si legge nel documento il Genoa manca il termine di pagamento per entrambe le rate. Viene anche data notizia che in data 16 luglio 2020 il giudice monocratico ha intimato alla società rossoblu di pagare 1.293.279,95 euro più il 5% di interessi calcolati dal 16 dicembre 2019 fino al giorno dell'effettivo pagamento. Ma di questa decisione non si trova traccia nel sito Fifa. A ogni modo, il 1° settembre 2020 l'Atlético Huila presenta denuncia presso la Fifa anche per il mancato pagamento della seconda rata.dell'Atlético Huila, nel senso che agli 1,35 milioni di euro richiesti viene sottratto il 5% (67.500 euro) da destinare ai contributi di solidarietà. Rimangono dunque 1.282.500 euro cui vanno aggiunti interessi di mora del 5% da calcolarsi a partire dal 1° agosto 2020 fino al giorno dell'effettivo pagamento.. La transazione viene conclusa il 20 gennaio 2019 sulla base di 2,4 milioni di euro, da liquidarsi in due rate: 1,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2019 e 1,2 milioni di euro entro il 31 maggio 2019. Il 29 luglio 2019 le due società firmano un nuovo accordo per ri-scadenzare gli 1.159.413,84 euro della seconda rata, da liquidarsi in quattro soluzioni entro ottobre 2019. E invece si arriva al 24 luglio 2020 con la necessità di stipulare un ulteriore accordo per i residui 150 mila euro, cui la società brasiliana vuol aggiungere 90 mila euro a titolo di mora. Si arriva così, in questa estenuante sequela di rinegoziazione su cifre decrescenti, al mese di ottobre 2020 con un debito residuo di 100mila euro più 60 mila euro di mora. EE infatti, in conclusione,160mila euro entro 45 giorni.. Si tratta di un attaccante brasiliano classe 2001 che ha trascorso una stagione e mezza (da gennaio 2019 a giugno 2020) nella Primavera della Roma per poi essere restituito alla Ferroviaria, club della città di Araraquara. Da lì il Genoa lo preleva a titolo definitivo in data 8 settembre 2020 in cambio di 350mila euro da pagarsi in due rate: 175mila euro entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione del certificato di trasferimento internazionale e 175mila euro entro il 31 gennaio 2021 . I problemi di pagamento della prima rata arrivano immediatamente perché già il 6 ottobre c'è il primo sollecito di pagamento al Genoa e il 9 novembre arriva la denuncia alla Fifa da parte della Ferroviaria. Che reclama i 175mila euro non pagati più il 5% degli interessi di mora. Nella replica il Genoa ammette per l'ennesima volta di essere in ritardo e ci riprova con l'argomento del covid che avrebbe provocato problemi di tesoreria. E. Ergo: avrebbe fatto meglio a non prendere l'impegno di spesa anziché lamentare ex post l'impossibilità di onorarlo.Anche per questo motivo Vermeer replica la decisione presa nel contenzioso fra Genoa e Chapecoense ealla Ferroviaria 175mila euro più il 5% di interessi calcolati a partire dal 30 settembre 2020 fino al giorno dell'effettivo pagamento.E in attesa di scoprire se le prossime pubblicazioni toccheranno ancora il Genoa rimane da chiarire se la società di Enrico Preziosi abbia rispettato le decisioni dei giudici monocratici e abbia pagato i debiti. Per rispondere all'interrogativo. Che ci ha risposto con una prontezza di cui siamo grati. Abbiamo così appreso che. E sulla Fifa, incapace di impedire tanta recidività.@Pippoeva