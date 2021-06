Comincerà subito dopo la fine degli Europei la nuova stagione del Genoa.

Il club rossoblù ha infatti presentato questa mattina sede e date della prima parte del ritiro estivo, che dopo l’anno sabbatico dovuto alla pandemia di Covid-19 tornerà a disputarsi nella località austriaca di Neustift.



Una presenza, quella rossoblù in Val Stubai, che si rinnoverà per la 15^ volta negli ultimi sedici anni: “Sono molto lieto di annunciare che il ritiro partirà il 12 luglio e durerà fino al 24 - ha spiegato il direttore generale del Grifone Flavio Ricciardella - Neustift è un location che da sempre ci sa dare la giusta serenità per partire con il piede giusto e gettare le basi per la stagione che verrà. E siamo contenti di poter tornare qui”.



Ad organizzare ogni aspetto del ritiro ci penserà ancora una volta Gebhard Schoepf “Oggi è un momento molto emozionante - ha ammesso il responsabile del ritiro rossoblù - perchè ci ritroviamo con tanti amici dopo un anno di lontananza forzata. Seppur distanti abbiamo comunque seguito la squadra nel suo ultimo campionato e voglio complimentarmi per il bel campionato disputato. Siamo felici anche che mister Ballardini possa continuare a lavorare con il Genoa”.