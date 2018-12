La decisione della Lega Serie A di non attribuire il primo gol di Genoa-Atalanta di sabato scorso a Piatek, considerandolo autorete di Toloi, sta facendo parecchio discutere dalle parti di Pegli.



Dopo che lo stesso attaccante attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Instagram ha rivendicato la paternità della rete, nei suoi confronti si è alzata una vera e propria levata di scudi da parte dei tifosi rossoblù. Addirittura il portale pianetagenoa1893.net ha indetto una petizione popolare per convincere la Lega a tornare sulla propria decisione per restituire la segnatura al bomber polacco.