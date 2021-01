Sistemati centrocampo e difesa, con gli arrivi rispettivamente di Kevin Strootman e Jerome Unguenè, il Genoa guarda il mercato alla ricerca di possibili prospetti su cui investire in vista del futuro.



Tra i nomi presenti sul taccuino della dirigenza rossoblù spiccano quelli di due giovani talenti sudamericani: ​Adolfo Gaich e Jorge Carrascal.



Il primo è un attaccante di 21 anni, molto dotato fisicamente, cresciuto nel San Lorenzo e approdato in estate al CSKA Mosca. La sua avventura in Russia, tuttavia, non sta rispettando le aspettative tanto che il club delle forze armate vorrebbe cederlo già nelle prossime settimane. Il secondo è invece un trequartista colombiano, di un anno più vecchio rispetto a Gaich, sul quale in passato ha messo gli occhi anche la Roma. Dopo due esperienze non troppo positive in Europa, con le maglie del Siviglia B e del Karpaty, in Ucraina, il 22enne da un anno è tornato al River Plate ma vorrebbe ritentare il salto nel vecchio continente.



Il Genoa, secondo la stampa argentina, segue con particolare attenzione entrambi i profili, anche se tra i due quello più facile da raggiungere sembra essere Carrascal, dal momento che il CSKA non pare disposto a liberarsi di Gaich a buon mercato dopo averlo pagato oltre 8 milioni di euro appena cinque mesi fa.