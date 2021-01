Ancora poche ore e poi Kevin Strootman sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa.



Il centrocampista olandese, che il Grifone preleverà in prestito dall'Olympiue Marsiglia, è sbarcato a Genova questo pomeriggio e domani sosterrà le visite mediche prima di firmare il suo accordo con il club più antico d'Italia.

Per lui che nel nostro Paese ha già vissuto cinque anni vestendo la maglia della Roma si tratterà di un ritorno in Serie A dopo la parentesi francese. Anche per questo il 30enne ex PSV sa già cosa lo attende: "So dove sto andando, conosco bene la situazione - ha spiegato Strootman a Gianluca Di Marzio, aggiungendo poi i motivi che lo hanno spinto a ritentare l'avventura in Italia - Voglio tornare a sentirmi calciatore".