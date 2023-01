Le strade di mercato del Genoa portano ancora una volta in casa Juventus.



Il club rossoblù, alla ricerca di un esterno sinistro con cui sopperire all'assenza di Marko Pajac, avrebbe nei giorni scorsi contattato la dirigenza bianconera per chiedere informazioni su due profili del club torinese.



Secondo quanto scrive Tuttosport il Grifone avrebbe messo nel mirino Marley Aké, laterale franco-ivoriano in cerca di spazio. In alternativa il Genoa potrebbe accontentarsi di Gianluca Frabotta, sempre di proprietà dei bianconeri ma attualmente in prestito al Frosinone e non troppo contento di come sta andando la sua esperienza in Ciociaria.