Un tris di giovani per contribuire al ritorno immediato in Serie A.



Il Genoa avrebbe bussato a casa Juventus per ottenere i prestiti di tre talentuosi ragazzi di scuola bianconera.



Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva genovese Primocanale, il Grifone si sarebbe rivolto alla Vecchia Signora chiedendo informazioni sui possibili prestiti di Filippo Ranocchia, Nicolò Fagioli e Radu Dragusin, tutti prossimi al rientro alla casa madre juventina dopo le esperienze temporanee con Vicenza, Cremonese e Salernitana.