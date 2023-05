Dopo la promozione conquistata sabato scorso il Genoa sta iniziando a muoversi sul mercato. Prime strategie in vista dell'estete con l'obiettivo di rinforzare la squadra per il ritorno in Serie A, con Gilardino saldo alla guida della strada. I rossoblù stanno seguendo da tempo il profilo di Robert Popa, portiere classe 2003 del Craiova col quale ha un contratto fino al 2025.



Al momento di proposte concrete non ne sono ancora arrivate, le relazioni sul giocatore sono positive ma siamo ancora nella fase dell'interessamento. Il Genoa vuole prima avviare il mercato e capire se c'è la possibilità di confermare Josep Martínez arrivato in prestito dal Lipsia (contratto in scadenza a giugno 2024). In caso di separazione con il portiere spagnolo, se il Genoa dovesse farsi avanti per Popa il romeno potrebbe diventare il titolare del prossimo anno, altrimenti non è escluso che possa arrivare anche come vice .