Dopo aver trascinato il Genoa all'immediato ritorno in Serie A, Albert Gudmundsson non pare intenzionato a salutare i colori rossoblù.



Intervistato d Sky Sport all'indomani della festa promozione, l'attaccante islandese ha espresso chiaramente il desiderio di proseguire la propria esperienza all'ombra della Lanterna: "Penso proprio che resterò ancora qui - ha ammesso Gudmundsson - ho ancora un contratto per due o tre anni e non ho sentito nessun altro. Una volta raggiunta la Serie A vogliamo rimanerci: il Genoa appartiene alla Serie A e non alla Serie B”.