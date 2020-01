La caccia al difensore del Genoa porta in Argentina. Oltre all’intesa con l’Atalanta per portare Masiello in Liguria, il Grifone è in contatto con il Belgrano per Bruno Amione, centrale argentino classe 2002. Seguito già in estate, il giocatore è ambito anche dal Lione, ma il club di Preziosi conta di chiudere offrendo tra i 3,5 e i 4 milioni di euro. È quanto riporta Sky Sport.