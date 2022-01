Prosegue l'opera di monitoraggio del Genoa alla ricerca di nuovi e giovani talenti da portare in rossoblù.



L'ultimo profilo corrispondente all'identikit è quello di un attaccante esterno svedese titolare dell'Hacken e della rappresentativa Under 21 della nazionale scandinava: Patrik Walemark.



L'agente del 20enne ha confermato di essere in contatto con diversi club italiani, senza però specificarne i nomi. A tuttavia aggiunto che la partenza del suo assistito verso la Serie A potrebbe avvenire più a giugno che a gennaio.



Lo scrive il Secolo XIX.