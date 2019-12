Potrebbe presto rinsaldarsi il già forte legame di mercato esistente tra Genoa e Inter.



Dopo le operazioni dei mesi scorsi che hanno portato in rossoblù in prestito prima Radu e poi Pinamonti, ora la medesima formula potrebbe ripresentarsi anche per un altro giovane di proprietà nerazzurra, Andrew Gravillon.



Il difensore centrale classe 1998 è attualmente domiciliato all'Ascoli, ma la sua esperienza in Serie B è destinata a terminare presto. Su di lui hanno infatti messo gli occhi diversi club di Serie A e secondo quanto racconta fcinternews.it tra questi il Genoa sarebbe in netto vantaggio proprio in virtù degli ottimi rapporti in essere con l'Inter.