Due piccoli ma importanti notizie fanno sorridere Thiago Motta in vista del derby di sabato con la Sampdoria.



Nell'allenamento odierno sia Andrea Pinamonti che Riccardo Saponara hanno infatti confermato di essersi pienamente ripresi dai rispettivi problemi fisici che li avevano afflitti nei giorni scorsi. Entrambi, quindi, saranno regolarmente a disposizione per la stracittadina più importante degli ultimi anni.



Due rientri fondamentali nel ventaglio di opzioni a disposizione di Motta, costretto già a rinunciare là davanti al lungodegente Kouamè e allo squalificato Pandev, fermato per due turni dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata domenica scorsa a Lecce.