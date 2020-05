L'emergenza coronavirus non ha fermato il lavoro degli osservatori di mercato del Genoa che si starebbero spinti ad un passo dal circolo polare alla ricerca di nuovi talenti.



Secondo quanto riportano in Finlandia il club rossoblù sarebbe infatti sulle tracce di Enoch Banza, attaccante esterno classe 2000 dell'HJK Helsinki e della nazionale Under 21 del paese scandinavo. Il suo cartellino viene valutato attorno ai 100 mila euro.