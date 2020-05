La ripresa del campionato, se e quando essa avverrà, sarà un momento fondamentale per molti giocatori del Genoa.

Il club rossoblù vanta infatti attualmente in rosa ben nove giocatori in prestito. E se per alcuni di essi il futuro appare già scritto, per altri le prossime settimane risulteranno decisive.



Uno dei calciatori chiamati ad invertire una tendenza fin qui tutt'altro che positiva in maglia rossoblù è Mattia Destro. Arrivato in prestito secco dal Bologna nel corso dell'ultimo mercato di gennaio, il centravanti marchigiano non ha saputo imporsi all'attenzione del tecnico Davide Nicola. Appena due, ed entrambi da subentrante nei minuti conclusivi delle sfide con Atalanta e Lazio, gli spezzoni di gara in cui Destro è speso in campo. Troppo poco per pretendere di aver convinto il Grifone a scommettere ancora su di lui, inducendo la dirigenza ligure a riscattarne il cartellino la prossima estate.



Tuttavia con dodici gare ancora da disputare nell'arco di un mese e mezzo, le occasioni per mettersi in mostra nelle prossime settimane non dovrebbero mancargli. Starà al giocatore farsi trovare pronto.