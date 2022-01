Primissime parole da rossoblù per il neo-attaccante del GenoaIl giovane centravanti, arrivato quest'oggi in prestito dall'Atalanta, ha affidato a Instagram le sensazioni del suo approccio alla corte del club più antico d'Italia: ". Il Genoa è storia, prestigio, passione all’ennesima potenza. Grazie per l’occasione al club e all’Atalanta, grazie ai miei compagni, a tutto lo staff e ai tifosi per questi mesi trascorsi insieme a Bergamo.: subito al lavoro perché non c’è tempo da perdere. Avanti Grifone!".