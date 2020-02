Dopo diverse settimane ieri, contro l'Atalanta, Andrea Pinamonti è tornato titolare al centro dell'attacco del Genoa. Un piccolo passo in avanti per lui dopo un girone d'andata vissuto certamente al di sotto delle aspettative e dopo un mese di calciomercato con il suo nome inserito costantemente nell'elenco dei possibili partenti.



Alla fine invece il centravanti di Cles è restato in rossoblu, disposto a contribuire alla rincorsa salvezza del grifone: "Ho attraversato un periodo non facile ma con la testa ci sono sempre stato - ha affermato nel post partita di Bergamo - ho avuto anche un piccolo infortunio che mi ha fatto saltare le prime gare del ritorno. Ma ora è tutto alle spalle sono pronto ad aiutare la squadra".



Ritrovata una maglia da titolare, Pinamonti non è però riuscito ancora a sbloccarsi sottorete, andandoci nuovamente vicino come era già accaduto 8 giorni prima in casa della Fiorentina: “Oggi è stato davvero bravo Gollini, peccato. Ma io non demordo, se non ho segnato oggi sarà per la prossima volta. Sono convinto che il tuo prima o poi arriverà. Io posso solo impegnarmi al massimo.”