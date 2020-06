Il rigore trasformato sabato pomeriggio contro il Brescia ha rappresentato per il giovane centravanti del Genoa la rottura di un incantesimo che durava dallo scorso 20 ottobre, giorno dell'esonero di Aurelio Andreazzoli dalla panchina del Grifone ma anche dell'ultimo gol messo a referto dall'arciere di Cles. Da allora sono passati oltre nove mesi e venti turni di Serie A. Tutti trascorsi senza che il nome del promettente attaccante di scuola Inter trovasse spazio nel tabellino.In realtà in questo lasso di tempo Pinamonti ha realizzato altre due reti, ma soltanto in Coppa Italia, nella sfida con l'Ascoli del 3 dicembre. In campionato invece calma piatta, malgrado abbia marcato visita in appena quattro occasioni., quando il club rossoblù ha riscattato il giocatore dall'Inter.Ora la speranza del Grifone, ma anche dello stesso calciatore, è che il rigore scagliato alle spalle di Joronen possa servire oltre che alla classifica della squadra anche a rilanciare Pinamonti in vista del finale di stagione. Poi, ad attenderlo, ci sarà un agosto con la valigia in mano. Difficilmente il centravanti trentino verrà infatti confermato dal Genoa, anche perchè lche vanta nei suoi confronti per poi decidere se girarlo nuovamente in prestito ad un altro club oppure metterlo a disposizione di Antonio Conte.Intanto lo stesso numero 99 ha voluto celebrare il suo terzo centro in campionato pubblicando un post sul proprio profilo Instagram: "- ha scritto Pinamonti - Non molliamo! Felice di essere tornato al gol".