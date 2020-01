Andrea Pinamonti non è neanche in panchina oggi contro il Sassuolo. L'attaccante del Genoa alla fine non ha recuperato ed è andato in tribuna. Già questa mattina Il Secolo XIX aveva avvisato che il ragazzo non era al 100% dal punto di vista fisico, aveva accusato qualche problema. E in più ci sono anche le voci di mercato, nei prossimi giorni potrebbe andare via. Tra le pretendenti c'è soprattutto la Spal, che oggi ha perso contro il Verona per 2-0.