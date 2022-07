Mille abbonamenti al giorno: è con questa straordinaria marcia di avvicinamento che il Genoa viaggia verso l'avvio del campionato di Serie B.



Nella prima settimana e mezzo di vendita dei tagliandi sono già più di 10 mila i tifosi del Grifone che si sono assicurati un posto al Ferraris per le 19 gare interne della prossima stagione. Una cifra pazzesca già di per sé che assume ancora maggior significato se si considera che ad assicurarsi i tagliandi sono i sostenitori di un club che soltanto due mesi fa salutava malinconicamente la Serie A.



Una cifra destinata a lievitare ulteriormente, visto e considerato che quella attuale è soltanto la prima fase della campagna abbonamenti, quella riservata ai vecchi sottoscrittori che possono far valere il proprio diritto di prelazione. Dalla prossima settimana scatterà poi la fase della libera vendita, che promette numeri altrettanto importanti.



L'obiettivo, non dichiarato ma comunque reale, è quello di riuscire a migliore la soglia raggiunta nell'estate 2019, l'ultima prima della pandemia, quando si sfondò il muro dei 18 mila abbonati. Viaggiando a questi ritmi, tuttavia, non è assurdo pensare che neppure lo storico record di 24.300 tessere toccato nel 2009-10 (l'anno di Milito e Thiago Motta, per intenderci) sia poi così al sicuro.