È solo quattordicesimo il Genoa nella classifica delle squadre di Serie A più seguite sui social.



Con un totale di 885 mila followers, il club rossoblù sopravanza in questa speciale graduatoria appena sei club: le tre neopromosse (Crotone, Benevento e Spezia) più Sassuolo, Parma e Verona.



L'analisi statistica mersa dal report "The European Football Club" prende in considerazione i seguaci dei canali ufficiali di ogni società sulle quattro principali piattaforme social, ossia Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.



Poco meglio del Grifone fanno l'Udinese e i cugini della Sampdoria, che nel complesso sommano rispettivamente 921mila e 965mila followers.



Questi nel dettaglio i numeri del Genoa divisi per piattaforma: Facebook: 347mila Twitter: 333mila Instagram: 190mila YouTube: 14mila