Il desiderio della Lazio di vestire di biancoceleste Gianluca Lapadula rimarrà molto probabilmente tale.



Nonostante una stagione molto deludente , contraddistinta da appena sei reti realizzate , il Genoa non appare intenzionato a cedere il suo attaccante. Almeno questo è quanto riporta questa mattina il Secolo XIX sottolineando come anche il tentativo della Lazio che voleva fare del italoperuviano il vice Immobile, sarà molto probabilmente destinato a non andare il porto. Stessa cosa per il Bologna che nelle scorse settimane aveva proposto al Genoa uno scambio con Mattia Destro.