Dopo aver rotto il silenzio nella giornata di ieri, il calciatore del Genoa Manolo Portanova ha annunciato sul proprio profilo Instagram che nella giornata di domani alle 17:30 sarà tenuta una conferenza stampa presso il Tower Genova Airport Hotel& Conference in cui interverrà l’avvocato Gabriele Bordoni per rispondere alle domande della stampa e fare chiarezza dopo la pubblicazione delle motivazioni della condanna in primo grado del calciatore a sei anni di carcere per violenza sessuale di gruppo.