Manolo Portanova passa al contrattacco.

Dopo mesi di silenzio, seguiti alla condanna di primo grado a sei anni di carcere per violenza sessuale di gruppo inflittagli a dicembre dal Tribunale di Siena, il centrocampista del Genoa ha deciso di fornire pubblicamente la propria versione di quanto accaduto nella notte tra il 30 e il 31 maggio 2020.



Con una storia pubblicata nelle scorse ore sul proprio profilo Instagram, Portanova ha comunicato di aver indetto una conferenza stampa per fornire la sua visione dei fatti, mettendosi anche a disposizione di giornalisti e organi di informazione.





L'evento è stato fissato per domani alle 17.30 presso un albergo adiacente l'aeroporto di Genova. Assieme al giocatore e agli altri tre amici con lui condannati dal tribunale del capoluogo toscano interverrà anche l'avvocato difensore Gabriele Bordoni.