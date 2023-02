, direttore sportivo del Bari, ha parlato in conferenza stampa del futuro del club biancorosso, parlando anche delle possibili mosse future con la cessione di Cheddira al Napoli e tornando anche sul caso Portanova."Il Bari ha un giusto mix di giocatori giovani ed esperti. Ha una base per costruire il Bari del futuro. Ci sono giocatori delle categorie inferiori e giocatori pronti, il tempo dirà dove arriveremo".Partiamo da un presupposto: sono una persona che nella vita non giudica. Ho ragionato un po' su me stesso. Penso che bisogni dare delle possibilità a delle persone che in Italia sono cittadini liberi. Qualora il giocatore avesse fatto un reato definitivo, non l'avrei preso in considerazione. Lui è un giocatore molto forte, c'è stata una chiacchierata ma non portata a termine, senza considerazione. Poi sono arrivate le critiche. Quello che faccio non lo faccio per me stesso, ma per il Bari. Viviamo in un mondo in cui bisogna rispettare tutto e tutti, lo stavo facendo per il Bari. Io non posso giudicare il reato del ragazzo, che se colpevole pagherà E' un ragazzo che sta pagando le sue conseguenze, quando sarà si vedrà"."Per quanto riguarda le risorse, non sono importanti secondo me. Ciò che conta è quello che è arrivato il Bari. Perchè all'ultimo? Perchè gennaio è un mercato di opportunità. Tutti ci facciamo prendere, può darsi che non si facesse niente, ma questo Bari non è stato smantellato. Dovevamo fare una mezz'ala per numero, poi con l'infortunio di Ceter volevo cautelarmi. Ma non è per quanto si spende che si giudica la qualità. Il livello dei calciatori in Serie B è medio, ma il loro valore è molto alto. Il Bari è in lotta per qualcosa di importante, è stato fatto un lavoro certosino. Il mio calcio non è fatto di nomi, lo faccio in modo diverso. Noi cerchiamo di lavorare sulle qualità, i nomi non ci servono."Tutti ci hanno richiesto Cheddira, che ha un contratto umile, quindi dobbiamo stare attenti. Ha un contratto con noi per ancora due anni, anche lui ha espresso la volontà di andare avanti col Bari. Poi più avanti vedremo. Lui e Caprile al Napoli? Parliamo di qualcosa che non c'è. Anche Osimhen in estate possono comprarlo i grandi club. La volontà di Cheddira di rimanere a Bari è stata altissima, però in ogni lavoro c'è anche l'ambizione personale. Se ci saranno 7-8 squadre di Serie A, come si può trattenerlo se è il suo sogno? Io penso al momento. Poi quando arriveremo in fondo, tireremo una linea. Se verranno ceduti, arriveranno dei soldi che saranno reinvestiti".