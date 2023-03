Una nuova collaborazione internazionale si staglia all'orizzonte per la 777 Partners.



La holding statunitense, proprietaria del Genoa oltre che di altri club in giro per il globo, sarebbe alla ricerca di nuovi soci per rafforzare la propria presenza nel calcio. Secondo quanto scrive la piattaforma specializzata in transazioni economico-sportive Front Office Sports tra i soggetti presi in esame ci sarebbe anche la Public Investment Fund, fondo noto con l'acronimo di PIF riconducibile alla famiglia sovrana dell'Arabia Saudita che di recente ha acquisito l'80 delle quote societarie del Newcastle e che possiede anche un pacchetto di partecipazione in McLaren.