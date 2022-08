Il Genoa guarda ad est alla ricerca di possibili rinforzi per il proprio reparto avanzato.



Affidato il ruolo di centravanti titolare a Massimo Coda, ora i rossoblù stanno provando a regalare ad Alexader Blessin anche chi possa eventualmente farne le veci.



Tra i profili monitorati, secondo quanto scrive Tuttosport, ci sarebbe anche quello di Filip Szymczak, ventenne polacco di proprietà del Lech Poznan.



Tra le strade possibili per arrivare al giocatore si valuta anche quella dello scambio con Alexander Buksa, compatriota e collega di reparto di Szymczak in uscita dal Grifone.