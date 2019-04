Il tecnico del Genoa Cesare Prandelli, nel corso della conferenza stampa di oggi in vista della sfida al Torino. ha parlato del confronto con il presidente: "Lo abbiamo visto, abbiamo parlato e cercato di capire cosa fare per aiutare questi ragazzi. Ho capito che c'è voglia di uscire tutti insieme. Rimandiamo tutto a fine campionato per capire come posso vedere il futuro di una squadra ma soprattutto la programmazione tecnica. Ho solo tre mesi di lavoro, sono molto realista, la situazione e le difficoltà sono queste ma noi abbiamo i mezzi per uscirne. Lotteremo fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata".