Dal punto di vista prettamente sportivo l'avventura di Cesare Prandelli sulla panchina del Genoa non è stata molto fortunata. Eppure il tecnico di Orzinuovi continua comunque a mantenere in alta considerazione la sua esperienza in rossoblù: “Ho ancora vivo il ricordo di uno stadio meraviglioso e di tifosi con un amore enorme per la maglia - ha raccontato l'ex CT al Secolo XIX - Umanamente è stata un’esperienza straordinaria".



Prandelli ha poi speso parole importanti per Davide Nicola: "È stato bravo a dare equilibrio ed entusiasmo”.