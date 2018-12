Queste le parole di Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, alla vigilia della sfida con il Genoa: "Non ho avuto il tempo di riflettere sulle emozioni che mi darà sfidare la Fiorentina. Ho un ricordo meraviglioso e un rapporto straordinario con città e tifoseria. In me vivono tristezza e amarezza per i fatti accaduti nel calcio italiano. La gente deve indignarsi per questi fenomeni di razzismo e violenza. Dovesse accadere a me andrei ad abbracciare il calciatore vittima di questi insulti razziali”.



ATTEGGIAMENTO - "Dobbiamo stare molto attenti sulle palle inattive e mantenere alto il coraggio, andare in area di rigore avversaria convinti di fare gol. La Fiorentina ha dimostrato personalità vincendo a San Siro una settimana fa. Siamo una squadra giovane e dobbiamo mettere in preventivo qualche errore di inesperienza. Però con l'aiuto di tutti in ogni reparto possiamo crescere molto"



FORMAZIONE - "Criscito è recuperato, Pandev non ci sarà a causa di un problema muscolare. Romero deve essere meno irruento, ma diventerà un grande giocatore".



DESIDERIO - "Al momento la Fiorentina ha più pregi che difetti. Sono molto giovani e quindi ogni tanto pagano questa cosa. Chiesa e Pezzella sono i più temibili. Mi piacerebbe ripetere al Genoa gli anni di Firenze".