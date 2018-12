Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, ha parlato a Radio Rai dopo la sconfitta in casa della Roma: "Abbiamo lavorato sul fatto che la Roma è in condizioni psicologiche particolari, per aggredirli alti. Ci sentiamo defraudati dei nostri errori ma anche di qualche errore tecnico da parte degli arbitri, come il rigore netto non dato su Pandev. C'è stato qualche episodio clamoroso non visto e non guardato. Abbiamo fatto dei passi avanti ma dobbiamo cercare di essere più uniti e concentrati nella fase difensiva. Quello che abbiamo provato, con pressione a centrocampo e ripartenze sugli esterni, c'è. Ho chiesto di avere coraggio e l'han fatto, ora cercheremo di correggere altri errori".