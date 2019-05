Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma: "Differenze tra la Roma di Di Francesco e quella di Ranieri? Ora c’è compattezza tra i reparti, la Roma è una squadra quadrata: in attacco è stata data maggiore responsabilità a Dzeko. Ranieri? Ho grande stima e considerazione per lui, all’estero ha fatto qualcosa di storico: nelle ultime settimane in quel momento tifavano tutti Ranieri, ha buonsenso ed esperienza e mi auguro domani di creargli qualche problema".



SUI SINGOLI - "“Lazovic è disponibile, in settimana ha fatto un allenamento a parte in via precauzionale, non sono per nulla preoccupato. Sanabria? Spesso i giocatori vanno di pari passo con la condizione fisica, ha avuto due problemi che si è trascinato. Questa settimana l'ho visto meglio e lo porterò con la squadra, poi le motivazioni fanno la differenza. Lapadula? Devo tenere conto degli stimoli, dell’orgoglio che sentono dentro i giocatori: lui come altri può darci una mano".