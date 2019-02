Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, parla in conferenza stampa dopo la vittoria della sua squadra contro la Lazio: "Rivincita con la Lazio? In questo momento ho l’immagine di Criscito che bacia una maglia storica, non vivo di rivincete ma di motivazioni. La squadra ha lottato, voleva a tutti i costi la vittoria. Siamo stati aiutati da un pubblico stupendo, hanno capito che abbiamo messo tutti in campo".



Su Sanabria: "Sanabria ha sempre avuto delle opportunità, al di la dei gol segnati, abbiamo tre giocatori che sono con noi da pochi giorni, dobbiamo capire bene le loro caratteristiche - si legge su pianetagenoa1893.net -. Lui è una punta che se servita con i tempi giusti può darci tante soddisfazioni. Il campo dice se sei sulla strada giusta o se bisogna cambiare. Il problema di Kuoamé non è giocare largo nel tridente, perché può tagliare vicino a Sanabria. Il problema principale e che cerca sempre la profondità sul lancio di Radovanovic, ma non può essere l’unica soluzione, dobbiamo giocare di più".



Su Radu: "I portieri sono li per parare, è giovane può fare qualche errore, ma ha tanta qualità".