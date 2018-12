Cesareha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Spal:"E' stata una salita lunga. 80 minuti in dieci era impensabile risistemare la situazione in campo. Invece i ragazzi sono stati bravi con l'aiuto del nostro pubblico. Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo. Siamo stati ordinati, con la voglia di andare a fare gol. Ci vuole tempo ma vorrei vedere la squadra più tranquilla nella costruzione di gioco e non cercare spesso lanci lunghi."C'è molto da lavorare ma abbiamo un'ottima base caratteriale e tecnica"."Anche a noi è parso molto esagerato ma in quel momento quando vedi il rosso devi capire come cercare di uscire a quella situazione difficile. Abbiamo cambiato assetto ma c'è stata la disponibilità nei ragazzi"."Nel primo tempo anche la comunicazione non è stata efficacia mentre nella ripresa, avendo avuto qualche minuto per spiegare, abbiamo accettato per esempio la posizione di Kouamé. Non dimentichiamo che due giocatori come Piatek e Biraschi hanno giocato 120 minuti giovedì"."Siamo partiti con l'idea di avere un centrocampo a tre che potevamo ruotare. Dopo dieci minuti abbiamo dovuto cambiare e abbiamo messo in mezzo due centrocampisti con le stesse caratteristiche"."Dobbiamo anche creare una manovra. Non dobbiamo pensare di giocare sempre palla lunga, è un'alternativa che mi piace ma possiamo costruire e cercare la profondità con gli esterni"."E' stato determinante, lucido e sempre in partita"."Abbiamo sbagliato nel primo tempo i tempi d'uscita, nella ripresa siamo stati più ordinati e raddoppiarlo meglio"."Il VAR va accettato. Quando ho visto il rosso ho iniziato a pensare a cosa fare per accettarla. Sul rigore è stato sofferto ma quando abbiamo visto che il pallone andava sul dischetto abbiamo pensato che giustizia è stata fatta. Bisogna accettarla il VAR, è un modo democratico per avere un giudizio sul campo".