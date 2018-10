Pionieri nel calcio ma anche nella pallanuoto. Forse non tutti lo sanno ma il Genoa, oltre ad essere il più antico club calcistico d'Italia nonché il primo a vincere uno scudetto, è stata anche la prima società a conquistare un campionato di pallanuoto nel nostro paese.



Anzi le vittorie dei rossoblù tra il 1912 e il 1919 furono addirittura quattro in altrettanti tornei. Un primato importante che la Federazione Italiana Nuoto ha voluto ricordare quest'oggi, consegnando agli attuali dirigenti del grifone un riconoscimento speciale in occasione della presentazione dei campionati di pallanuoto avvenuti questo pomeriggio nel capoluogo ligure.