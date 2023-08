Il profilo è certamente suggestivo. La possibilità di prenderlo a parametro zero una tentazione che aumenta il desiderio.



Più passano le ore e più il Genoa sembra convincersi che Roberto Pereyra possa essere l'uomo giusto per sistemare il centrocampo di Alberto Gilardino. Corsa, duttilità tattica, esperienza e discrete capacità realizzative sono le doti migliori del Tucu, svincolatosi dall'Udinese a fine giugno.



Dopo i sondaggi esplorativi effettuati con il suo agente nei giorni scorsi, il Grifone ragiona con sempre maggiore insistente sulla possibilità di portarlo in Liguria. Il nodo, come spesso accade quando si ha a che fare con giocatori senza contratto, è rappresentato dall'ingaggio. In Friuli l'argentino percepiva un milione di euro netti a stagione. Cifra non impossibile da raggiungere per i rossoblù, che pure dovrebbero fare uno sforzo per garantirla. Il ragazzo però, conscio del risparmio che il club ricaverebbe dal suo acquisto a zero, vorrebbe ottenere qualcosa di più. Anche perché arrivato a 31 anni sa che difficilmente potrebbe incrementare tale somma in futuro.



Il punto di forza è viceversa rappresentato dalla volontà di Pereyra, che in passato ha indossato anche la maglia della Juventus, di restare in Italia. Un aspetto che potrebbe indurlo ad abbassare le pretese economiche. Il Genoa aspetta e resta vigile. Conscio che l'acquisto del tucumano sarebbe davvero un gran colpo.