Prosegue il casting della Genoa, alla ricerca di un ultimo difensore in grado di completare il pacchetto arretrato di Alberto Gilardino.



Tra i nomi in lista, secondo Sky Sport, sarebbe spuntato anche quello di una vecchia fiamma rossoblù, seguito con una certa insistenza già nell'estate di tre anni fa, quando ancora militava nel Napoli. Si tratta di Sebastiano Luperto, 26enne centrale da due stagioni in forza all'Empoli.



A sponsorizzare Luperto sarebbe stato Daniele Dainelli in persona, oggi collaboratore strettissimo di Gilardino in Liguria ma anche profondo conoscitore della realtà empolese. Difficile tuttavia che il toscano accetti di rinunciare al proprio capitano.