Si chiama ‘Kombat 2020 Genoa’ la nuova maglia ufficiale del club più antico d’Italia. A realizzarla è stata la Roba di Kappa, marchio storico del vestiario sportivo mondiale. Un logo, quello con i due ragazzi seduti schiena contro schiena, che torna sulle maglie rossoblù a diciott’anni di distanza dopo l’esperienza del triennio 1998-2001. Un ritorno che per la verità aveva suscitato un po’ di apprensione tra i tifosi del Grifo, memori di alcune scelte stilistiche del passato decisamente azzardate e non particolarmente apprezzate.







Ma i timori dei sostenitori più preoccupati sono stati spazzati via al momento della presentazione, avvenuta questo pomeriggio presso la terrazza Mirador del Museo del Mare, nel Porto Antico cittadino, alla presenza del neo-dg rossoblù Flavio Ricciardella, dei vertici dell’azienda e di alcune autorità istituzionali come l’assessore regionale allo sport Ilaria Cavo e il vicesindaco Stefano Balleari.







La prima maglia del Genoa sarà all’insegna della tradizione con i classici quarti rosso e blu alternati sul petto e sulle maniche e il logo dello sponsor tecnico non troppo invasivo, presente sulle spalle e a destra del cuore, dove invece campeggia lo stemma del club. A completare la divisa ufficiale pantaloncini blu con una striscia rossa sul fianco e calzettoni blu bordati di rosso. Nel corso dell’occasione sono stati alzati i veli anche sulle due maglie dei portieri. La prima sarà verde, la seconda gialla, entrambe con un grifone rampante stampato in controluce





Ricciardelli ha poi spiegato come la seconda divisa verrà presentata durante l’estate nel corso di una delle amichevoleiche la squadra disputerà nelle prossime settimane, mentre “la terza maglia sarà una sorpresa”.