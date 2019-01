Colpo in prospettiva per il Genoa che nei giorni scorsi si è assicurato le prestazioni di Davide Fabrizio Incerti.



Centrocampista classe 2002, Incerti è stato prelevato dall'Albaro, club di Promozione Ligure con il quale ha disputato una prima parte di stagione da titolare e da protagonista, nonostante un'eta verdissima. Nato a Cuba da papà genovese e mamma caraibica, il ragazzo ha vissuto sull'isola fino a due anni fa quando il padre, un ex giocatore con alle spalle un'esperienza nel vivaio della Sampdoria, l'ha portato stabilmente in Italia proprio con l'obiettivo di farlo maturare dal punto di vista calcistico.