Il Napoli sembra voler fare davvero sul serio con Andrea Cambiaso.



Il laterale del Genoa è da tempo nel mirino dei principali club italiani, disposti ad accontentare la richiesta dei rossoblù pur di aggiudicarsi le prestazioni del 22enne ligure.



Tra le squadre più attive in tal senso ci sarebbero proprio i partenopei per i quali Cambiaso è da tempo una prima scelta in vista del mercato estivo.



Lo scrive Corriere dello Sport.