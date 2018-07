Il presidente del Genoa Enrico Preziosi si è presentato ieri pomeriggio a Brunico nel ritiro estivo del suo Grifone.



Molti gli argomenti trattati nel corso di una lunga intervista concessa al Secolo XIX, a cominciare dal possibile approdo in rossoblu dello juventino Andrea Favilli: "Abbiamo fatto un’offerta e penso che troveremo un accordo. Lo seguivamo già ai tempi in cui giocava a Livorno ma la Juventus è stata più brava, più veloce e più danarosa di noi. Noi abbiamo fatto un’offerta importante adesso ma crediamo fortemente in lui, si tratta solo di sistemare le cifre".



Preziosi ha poi spiegato come nonostante il recente arrivo di Esteban Rolon il mercato del Grifone non sia ancora terminato: "Stiamo seguendo un centrale anche perché Spolli non ha in rosa sostituti. Potrebbe essere Lisandro Lopez che ha già espresso la voglia di venire da noi ma al momento c’è un tira e molla. Rolon lo volevamo già l’anno scorso e l’abbiamo preso per sicurezza viste le condizioni di Sandro. Lapadula? Abbiamo parlato oggi e dobbiamo trovare una soluzione ma va detto che noi non siamo in conflitto con nessun giocatore, nemmeno quelli al momento fuori rosa".



Il Joker ha infine parlato anche di un suo possibile ritorno al Ferraris in vista della nuova stagione ma soprattutto del possibile acquisto dell'impianto in sinergia con la Sampdoria: "Credo sia l’ora di tornare e di stare più vicino alla squadra, cercherò di essere più presente. Acquisto del Ferraris? La cifra richiesta (18 milioni) mi sembra sparata così, non c’è nessuno al mondo che possa dare questi 18 milioni. Considerando quando dovremo investire come società sia noi che la Sampdoria per modernizzarlo la cifra di partenza dovrebbe invece essere irrisoria".