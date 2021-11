Nel corso della lunga intervista concessa a TeleNord, l'ex presidente del Genoa Enrico Preziosi ha avuto modo di parlare anche di una vecchia polemica con l'ex pari grado della Sampdoria Edoardo Garrone: "Aspetto sempre di incontrarlo, quella sera che disse che a Genova c'era una squadra invendibile non era molto lucido. Io non mi sono mai occupato dei debiti della Sampdoria, abbiamo sempre onorato le scadenze".



Il riferimento del Joker va ad un paio di anni fa quando, durante un'intervento pubblico, Garrone commentò in maniera tutt'altro che positiva la possibile cessione del club rivale cittadino dei blucerchiati.