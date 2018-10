Acquisto a sorpresa da parte di Enrico Preziosi. L'ultima spesa del presidente del Genoa non riguarda però un colpo di mercato per il suo club bensì l'acquisizione di un'emittente televisiva genovese.



​Nelle prossime ore l'imprenditore irpino annuncierà infatti di aver rilevato dalle mani di Massimiliano Monti la proprietà di TeleNord, storico canale locale del panorama genovese.



​Dopo aver investito in giocattoli, finanza, aziende alimentari e dolciarie, servizi ed alberghi, oltre che nel calcio, Preziosi sbarca adesso anche nel mondo dell'editoria.