Non conferma e non smentisce Enrico Preziosi la notizia del possibile acquisto da parte sua dell'emittente televisiva genovese TeleNord.



Avvicinato dai colleghi del Secolo XIX il presidente del Genoa, interpellato sulla question, se l'è cavata con un laconico: "No comment!". Segno probabilmente che la trattativa per rilevare il pacchetto di maggioranza dell'emittente locale esiste ma non è ancora arrivata alle battute finali come invece appariva negli scorsi giorni.