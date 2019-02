Corsa contro il tempo al Palermo per trovare i soldi per pagare gli stipendi ed evitare così la penalizzazione in classifica. Si sta lavorando a un ritorno di Zamparini, annullando il passaggio di proprietà agli inglesi. Per poi cedere nuovamente la società rosanero agli americani della York Capital o alla holding italiana Carisma.



Foschi negli ultimi gironi avrebbe lavorato per trovare finanziatori. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, un'ipotesi immediata potrebbe arrivare dall’imprenditoria palermitana che si sta muovendo per andare in soccorso del Palermo, l’altra potrebbe essere il lavoro di sponda di Preziosi nei confronti dell’amico Foschi, con soggetti a lui vicini pronti a rilevare parte delle azioni.