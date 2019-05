Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della partita pareggiata con la Fiorentina.



Queste le sue parole: "Lascio giudicare a voi come l'ho vissuta questa gara, la posta in gioco era importante e quindi la tensione era altissima. Ci è andata bene grazie alla vittoria dell'Inter e a questo pareggio, ma comunque mi ha lasciato scosso, siamo arrivati all'ultima giornata e non mi aspettavo così. Che mi serva da lezione! La cessione della società? Ho sempre detto che c'è un momento per iniziare e finire, nel calcio però bisogna capire il momento per finire, ci saranno interlocutori seri e capaci e ci saranno delle trattative".