Nel corso della lunga intervista concessa quest'oggi alla Gazzetta dello Sport il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha avuto modo anche di analizzare l'impatto economico che la pandemia da coronavirus ha avuto sul suo club: "Abbiamo quantificato una prima stima dei danni intorno ai 20-30 milioni - ha ammesso il plenipotenziario rossoblù - Sky non ha ancora pagato. E poi ci sono gli sponsor, che non hanno avuto la visibilità auspicata. In più si perdono gli introiti della biglietteria, se allo stadio nessuno entra. Bisognerà capire come far fronte a questo danno, un problema di tutti".



Problemi che il Re dei Giocattoli si è trovato a dover affrontare anche fuori dal mondo calcistico, con la sua azienda principe, la Giochi Preziosi, che ha subìto un brusco rallentamento nel suo percorso di crescita: "Eravamo pronti per andare in Borsa, stavamo trattando con due fondi e la trattativa era praticamente conclusa. Nelle difficoltà, uno può andare in depressione, altri reagiscono. Le persone si misurano così: io ho reagito, superando anche mentalmente questo problema. Un dramma così enorme ci impone cambiamenti".