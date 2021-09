Intervistato da Telenord, il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha fatto il punto sulla sessione di mercato dei rossoblù.



BILANCIO MERCATO – “Penso abbiamo fatto una campagna acquisti con giocatori importanti. Poi sarà sempre il campo a parlare ma ci sono giocatori che non hanno bisogno di presentazioni. Non sono scommesse ma hanno la loro storia già consolidata”.



KALLON – “È giovane e bisogna aspettarlo. Ha mostrato qualità importanti e quindi il mix c’è ma la base è quella importante, che poi credo sarà quella che scenderà in campo con maggior frequenza”.



DESTRO – “Il mio miglior acquisto è stato Destro. Con Caicedo comporrà un’ottima coppia d’attacco. Nel corso del mercato le situazioni cambiano da un giorno all’altro e l’averlo confermato mi ha fatto solo che piacere”.



SHOMURODOV – “Su di lui avevo molte certezze”.



SUPRYAGA – “Non avevo certezze e lo abbiamo trattato in maniera molto marginale"



GALDAMES – “A volte le buone amicizie aiutano. Doveva andare in un’altra squadra, quella vicino a noi e alla fine siamo riusciti a portarlo qui da noi”.



LAMMERS – “Era stato promesso al Verona. Avevamo un accordo con l’Atalanta che, se fosse stato ceduto in Italia sarebbe venuto al Genoa, poi il procuratore ha preferito portarlo in Germania. Vuol dire che era destino che andasse così”.